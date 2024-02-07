قتيلان من حزب الله في مواجهات مع جيش الاحتلال جنوب لبنان

أعلن حزب الله، الأربعاء، مقتل اثنين من عناصره في المواجهات المتواصلة مع إسرائيل جنوب لبنان، ليرتفع عدد قتلاه إلى 184 منذ 8 أكتوبر الماضي.

ونعى الحزب في بيانين منفصلين، محمد جعفر عسيلي "ولاء" مواليد 1975 من بلدة أنصار جنوب لبنان، وحسين محمد شمص "مهدي" مواليد 1995 من بلدة اللبوة في البقاع (شرق)، اللذين "ارتقيا على طريق القدس".

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى "حزب الله" إلى 184، إضافة إلى 6 عناصر من حركة أمل (بزعامة رئيس مجلس النواب نبيه برّي)، و30 مدنيا بينهم 3 أطفال و3 صحفيين، منذ بدء المواجهات الحدودية مع إسرائيل في جنوب لبنان في 8 أكتوبر 2023، وفق "الأناضول".

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر الماضي، توترا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.