وزير خارجية تركيا: ندعم الجهود الدولية لإجراء الانتخابات في ليبيا

أكد وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، دعم بلاده الجهود الدولية لإجراء الانتخابات في ليبيا.

وأوضح وزير الخارجية التركي، خلال لقائه اليوم الأربعاء، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، أن زيارته لليبيا تأتي في إطار توحيد الجهود بين البلدين، ومناقشة عدد من الملفات الثنائية والدولية، وأهمها ملف العدوان على غزة ودعم الجهود الدولية لإجراء الانتخابات في ليبيا، والتطورات في عدد من الدول الإقليمية بهدف تنسيق الجهود بين البلدين إزاءها بحسب موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية" الليبية في موقعها الإلكتروني.

وأشار الدبيبة، خلال اللقاء إلى تقديره لدور تركيا في دعم الاستقرار في ليبيا، ودعم الجهود الدولية لإجراء الانتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالي.

من جهة أخرى، ذكرت وزارة الخارجية التركية، في بيان عبر منصة إكس، اليوم الأربعاء، أن فيدان زار قيادة مجموعة المهام التركية في ليبيا، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وكان قد تم تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان من مقرر لها نهاية ديسمبر2021، لأجل غير معلوم بسبب خلافات بين الفرقاء السياسيين على القوانين المنظمة للانتخابات.

ويشار إلى أن ليبيا تديرها حكومتان، واحدة مكلفة من مجلس النواب في بنغازي، وأخرى مقرها طرابلس.