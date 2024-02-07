رئيس حزب المستقلين الجدد: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة غير مرتبطة بحدث بعينه

أشاد الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بتنفيذ أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية، اعتباراً من الشهر المقبل.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، إن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بإطلاق حزمة حماية اجتماعية ليست جديدة، مشيرًا إلى أن «برامج الحماية بدأت منذ عام 2015 في تتابع كبير وإحساس بالمواطن».

وذكر أن «حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تكتسب أهمية خاصة؛ لأنها صادرة في توقيت تواجه فيه الدولة أعباء كثيرة؛ بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، والاضطراب الإقليمي الكبير جراء الحرب الإسرائيلية على غزة، والهجمات على السفن في البحر الأحمر».

وأوضح أن «الحماية الاجتماعية تعني اتخاذ مجموعة من التدابير الاقتصادية والاجتماعية؛ لتخفيف العبء عن المواطنين والأسر المصرية»، مؤكدًا أن «الحزمة الجديدة غير مرتبطة بحدث بعينه، لكنها تستهدف حماية تلك الفئات».

وذكر أن الدولة تقدم أوجه دعم مختلفة للمواطنين مثل: برنامج تكافل وكرامة للأسر الأكثر احتياجًا، والدعم الغذائي على بطاقات التموين لحماية الأقل دخلًا والأكثر فقرًا، بخلاف الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.

وأضاف: «توجيهات اليوم بزيادة الحد الأدنى للأجور تؤدي إلى تحسين دخل المواطن بمختلف فئاته وأعماره، وهي بمثابة تفعيل لعقد اجتماعي؛ لحماية المواطن المصري من التقلبات وعدم استقرار الاقتصاد العالمي والتوتر الإقليمي».

وفي وقت سابق، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه وجه الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، انطلاقاً من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أنه وجه الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، وذلك اعتباراً من الشهر المقبل.