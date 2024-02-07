حكومة تايوان تطلب من وكالات السفر وقف رحلات جماعية جديدة إلى الصين

طلبت حكومة تايوان من وكالات السفر بوقف ترتيب رحلات جماعية جديدة، إلى الصين، اعتبارا من اليوم الأربعاء، حيث إن بكين لم تتخذ حتى الآن أي ترتيبات مماثلة لرحلات جماعية، إلى تايوان، حسب بيان صادر عن إدارة السياحة في تايبيه.

ويأتي القرار، أيضا بعد قرار أحادي من جانب الصين لتحريك مسار رحلة تجارية بشكل أقرب إلى خط الوسط في مضيق تايوان، حسب بيان الحكومة،طبقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

يشار إلى أن تايوان تحث الصين على السماح للمجموعات السياحية الصينية بزيارة تايوان، في أقرب وقت ممكن.

وأضاف بيان حكومة تايوان أنه بالنسبة للجولات الجماعية، التي تتراوح تواريخ مغادرتها بين الأول من مارس و31 مايو، لا يزال بإمكان المسافرين المغادرة إلى الصين، لكن ذلك ليس ممكنا لأولئك الذين تبدأ تواريخ مغادرتهم من الأول من يونيو.