 مجلس النواب التشيكي يدعم تغيير تعريف الاغتصاب - بوابة الشروق
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مجلس النواب التشيكي يدعم تغيير تعريف الاغتصاب

د ب أ
نشر في: الأربعاء 7 فبراير 2024 - 3:42 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 فبراير 2024 - 3:42 م

أيد مجلس النواب التشيكي، تغيير تعريف الاغتصاب في القانون إلى الجنس دون موافقة وليس الجنس بالقوة أو الإكراه الجسدي.

ووفقا لما أورده موقع راديو براغ إنترناشونال التشيكي، نال المقترح الحكومي لإعادة تحديد الاغتصاب باستخدام تعريف قائم على القبول، الدعم اليوم الأربعاء، في مجلس النواب، وهو المجلس الأدنى بالبرلمان التشيكي، في قراءته الأولى المبدئية.

وينص تغيير آخر مقترح في مسودة مشروع القانون، على أن كل الأنشطة الجنسية مع الأطفال دون 12 عاما دائما ما ستعامل كاغتصاب أو اعتداء بدلا من اعتبارها جريمة أقل جنائية من الاعتداء الجنسي.

وينتظر الآن مشروع القانون مراجعة من جانب اللجنة القانونية الدستورية .

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