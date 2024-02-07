بوتشيتينو يستنكر تحريف تصريحاته عن لاعبي تشيلسي

استنكر ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتشيلسي تحريف تصريحاته بعد خسارة الفريق أمام ولفرهامبتون، يوم الأحد الماضي، في الدوري الإنجليزي.

قال بوتشيتينو عقب الخسارة بنتيجة 4/2 إنه يتقبل غضب الجماهير بعد الخسارة العاشرة في 23 مباراة ببطولة الدوري هذا الموسم، ملمحا إلى أنه واللاعبين ليسوا جيدين بما فيه الكفاية هذا الموسم.

وتحرك المدرب الأرجنتيني لتصحيح الصورة قبل مباراة الإعادة أمام أستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم الأربعاء، منتقدا التقارير الصحفية التي أخرجت تصريحاته من سياقها.

قال بوتشيتينو في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "يستغل بعض الأشخاص بعض المواقف لإخراج الكلام من سياقه، لقد سئلت هل اللاعبون لا يرتقوا لمستوى التواجد في المراكز الأربعة أو الستة الأوائل؟ وكان الرد: اليوم لم يكن الفريق جيدا وأنا أولهم".

وتابع المدير الفني لتشيلسي "لكن فوجئت بما يتردد بأن بوتشيتينو يقول إن لاعبيه ليسوا جيدين بما فيه الكفاية، وهذا إخراج للكلام عن سياقه لأنني كنت أقصد أن الفريق لم يكن على المستوى في المباراة نفسها".

واصل أيضا "البعض يستغل أي خسارة لتشيلسي ليرددوا كلام لم أتفوه به، هذا أمر مزعج".

وختم ماوريسيو بوتشيتينو تصريحاته "أصعب شيء هو شرح الأمر لزوجتي، لقد سألتني عن سبب ما قلته بشأن اللاعبين؟ وأكدت لها أنني لم أقل ذلك أبدا، لدرجة اضطرتني أن أظهر لها مقطع فيديو للمؤتمر الصحفي، هذه ليست نكتة بل حقيقة".