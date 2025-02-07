الفيفا يعلن إيقاف اتحادي جمهورية الكونغو وباكستان

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف اتحادي جمهورية الكونغو وباكستان ومنع منتخباتهما من المشاركة في المسابقات الدولية.

أوقف الفيفا نشاط اتحاد الكونغو بسبب تدخل ما وصفه بـ"الطرف الثالث" في شؤونه، وهو ما ينتهك التزاماته بموجب لوائح الاتحاد الدولي.

وقال الاتحاد الدولي في بيان رسمي: "تم اتخاذ القرار بالتشاور مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بعد إرسال بعثتين من الفيفا والكاف إلى برازافيل".

وأوضح الفيفا أن الإيقاف لن يُرفع إلا باستيفاء عدة شروط، من بينها عودة الاتحاد الكونغولي للسيطرة بالكامل على مقر الاتحاد والمرافق الأخرى له.

جدير بالذكر أن منتخب الكونغو فشل في التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025، ويحتل المركز الخامس في مجموعته بتصفيات كأس العالم 2026.