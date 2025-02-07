اتحادات العمال في أمريكا تقاضي إدارة ترامب لوقف إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية

رفعت جمعيات العمال الاتحاديين في الولايات المتحدة دعوى قضائية مساء الخميس تطلب من المحكمة الاتحادية وقف "التفكيك الفعلي" للوكالة الأمريكية للتنمية من قبل إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.

وتأتي الدعوى القضائية التي تقدمت بها الجمعية الأمريكية للخدمة الخارجية ونقابة الموظفيين الحكوميين الأمريكية في وقت تستهدف فيه إدارة ترامب الجديدة وحليفها إيلون ماسك وكالة المعونة الأمريكية لإلغائها، مجمدة بذلك تمويلاتها وأوقفت تقريبا جميع موظفيها عن العمل أو وضعتهم في إجازات.

وتقول الدعوى إن الرئيس دونالد ترامب ليس لديه السلطة لإغلاق وكالة منصوص عليها في تشريعات الكونجرس. وتطلب من المحكمة الاتحادية في واشنطن فرض إعادة فتح مباني الوكالة، وإعادة موظفيها إلى العمل، واستعادة التمويل.