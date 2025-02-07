سول: الادعاء يطلب من لجنة خبراء بحث إمكانية استئناف قرار تبرئة رئيس سامسونج

قالت مصادر قضائية في كوريا الجنوبية اليوم الخميس، إن الادعاء طلب تشكيل لجنة خبراء من الخارج لاتخاذ قرار بشأن إمكانية استئناف حكم البراءة الأخير الصادر لصالح الرئيس التنفيذي لشركة سامسونج إلكترونيكس لي جاي يونج على خلفية قضية الاندماج في عام 2015، حسبما أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وكانت المحكمة العليا في سول قد برأت يوم الاثنين الماضي، لي من تهمة الاحتيال المحاسبي والمخالفات الأخرى المتعلقة بالاندماج المثير للجدل بين شركتين تابعتين لسامسونج هما "شيل إندستريز إنك" و"سامسونج سي أند تي كورب".

وأكدت محكمة الاستئناف الحكم ببراءة لي ، الذي وجهت إليه اتهامات بالتورط في التلاعب بأسعار الأسهم والاحتيال المحاسبي وغيرها من المخالفات أثناء عملية الاندماج ، والذي اشتبه ممثلو الادعاء في أنه كان يستهدف السيطرة على أكبر تكتل في كوريا الجنوبية بتكلفة أقل.

وبحسب المصادر القضائية ، طلب فريق التحقيق في مكتب الادعاء العام في منطقة وسط سول مراجعة القرار من قبل لجنة مراجعة مستقلة للتحقيق بشأن ما إذا كانت هناك إمكانية في رفع القضية أمام المحكمة العليا.

وستعقد اللجنة ، التي سيحضرها خمسة خبراء أو أكثر - اجتماعا مغلقا يوم غد الجمعة لبحث جدول الأعمال.