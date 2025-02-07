 إزالة 252 حالة إشغال طريق في حملة مكبرة بدمنهور - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إزالة 252 حالة إشغال طريق في حملة مكبرة بدمنهور

خميس البرعي
نشر في: الجمعة 7 فبراير 2025 - 11:32 ص | آخر تحديث: الجمعة 7 فبراير 2025 - 11:32 ص

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، برئاسة أحمد فرغلي، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية وتسبب إزعاجًا للمواطنين في عدد من شوارع المدينة.

وأسفرت الحملة، التي جرت تحت إشراف عبير عبد القادر، مديرة إدارة الرقابة والمتابعة والمشرفة على الإشغالات، وأحمد بشير، رئيس قسم الإشغالات، وبالتنسيق مع شرطة المرافق، عن إزالة 252 حالة إشغال طريق ثابت ومتحرك في مناطق الكورنيش، خلف الصدر، الجمهورية، النادي، شجرة الدر، المعهد الديني، الأتوبيس، وعبد السلام الشاذلي.

وتم التحفظ على الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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