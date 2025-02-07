أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة لشغل 3500 وظيفة لمعلم مساعد مادة العلوم و2000 وظيفة لمعلم مساعد دراسات اجتماعية، وذلك وفقًا للإدارات التعليمية بالمحافظات المحددة على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية.

تأتي هذه المسابقة لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلبية احتياجات الوزارة وتعيين 150 ألف معلم مساعد.

وأوضح الجهاز أنه من المقرر إتاحة باب التقديم على موقع البوابة (https://jobs.caoa.gov.eg/) في الفترة من 27 فبراير الجاري حتى 12 مارس المقبل، حيث يمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط الواجب توافرها في المتقدمين والمستندات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني.