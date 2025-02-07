وزير الخارجية الأمريكي: نقل الفلسطينيين إلى مكان خارج غزة سيكون مؤقتا

يبدو أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تناقض مرة أخرى مع الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس عندما تحدث عن الاقتراح الذي يقضي بسيطرة الولايات المتحدة على غزة ونقل الفلسطينيين من القطاع، مؤكدا أن هذه ستكون مجرد خطوة مؤقتة.

وقال روبيو في مؤتمر صحفي في جمهورية الدومينيكان: "أعتقد أن هذه هي الحقيقة الواقعية، أنه من أجل إصلاح مكان مثل هذا، سيحتاج الناس للعيش في مكان آخر بشكل مؤقت". وأضاف أن قطاع غزة "ليس صالحا للسكن".

وحاول كبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم وزير الخارجية، التراجع عن فكرة أن ترامب يريد النقل الدائم للفلسطينيين من غزة.

لكن ترامب عاد إلى منصته على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت لاحق من يوم الخميس ليؤكد أن الولايات المتحدة يمكن أن تتولى غزة دون إرسال جنود، وأن الفلسطينيين سيتم إعادة توطينهم في مكان آخر في المنطقة في منازل جديدة وحديثة "وسيكون لديهم فرصة ليكونوا سعداء وآمنين وأحرارا".