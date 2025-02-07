تقارير تكشف قرار مفاجئ من فيفا بشأن أسعار مونديال الأندية

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الخميس، عن قيام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتخفيض تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2025.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه تم تخفيض أسعار تذاكر بطولة كأس العالم للأندية 2025 بشكل كبير، مما أثار مخاوف من قلة الاهتمام بالبطولة التي تقام هذا الصيف في الولايات المتحدة.

وأضافت أن تكلفة الحضور في المباريات الإقصائية بداية من دور الستة عشر وما بعده انخفضت بنسبة تصل إلى 375%.

وأوضحت أنه تم تخفيض تذاكر الدور نصف النهائي إلى 140 دولارا بدلًا من 526، مشيرة إلى أن تذاكر المباراة النهائية - والتي كانت بسعر 892 دولارا - أصبحت الآن معروضة بسعر أقل وهو 300 دولار.