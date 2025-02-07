وحدة جديدة من الشرطة الكينية تنضم لبعثة الأمم المتحدة لمكافحة العصابات في هايتي

وصلت وحدة رابعة من الشرطة الكينية اليوم الخميس إلى هايتي للمساعدة في التصدي للعصابات العنيفة فيما تجاهل المسؤولون المخاوف بشأن وقف في بعض تمويل الولايات المتحدة للبعثة المدعومة من الأمم المتحدة.

وينضم الـ 200 شرطي كيني إلى ما يربو على 600 شرطي كيني يعملون بالفعل إلى جانب الشرطة الوطنية في هايتي في إطار قوة متعددة الجنسيات مدعومة بجنود وقوات شرطة أرسلتها دول من بينها جاميكا وجواتيمالا والسلفادور.

وقال جودفري أوتونج، قائد قوة البعثة: "إننا نصل إلى ما يقارب قوتنا الكاملة بحيث تتمكن البعثة من البدء في تحقيق نتائج". وجاء تصريحه بينما حيا رجال الشرطة الجدد في مطار هايتي الدولي الرئيسي، الذي ما زال مغلقا أمام الرحلات التجارية بسبب عنف العصابات المستمر.