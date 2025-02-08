صحة مطروح: زيادة أماكن تطعيم المسافرين للخارج

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمطروح عن زيادة أماكن تطعيم المسافرين للخارج، وذلك تيسيرًا على المواطنين ولتخفيف الزحام.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بمطروح، في بيان اليوم، أنه تم زيادة عدد مكاتب الصحة المتوافر بها جميع اللقاحات المطلوبة قبل السفر للخارج، ليصبح عددها خمسة مكاتب، حيث تقدم أيضًا خدمات التطعيم للسفر لأغراض الحج أو العمرة أو الزيارة بالمملكة العربية السعودية، تطبيقًا لما نصت عليه الضوابط الأخيرة الصادرة من المملكة، وكذلك منظمة الصحة العالمية.

وأكدت أن مكاتب الصحة المتاح التطعيم بها هي: مكتب صحة مطروح أول، مكتب صحة الحمام، مكتب صحة سيوة، مكتب صحة الضبعة، ومكتب صحة النجيلة.

وأشار إلى أن اللقاحات المتوفرة لأغراض التطعيم قبل السفر للخارج تشمل: اللقاح السحائي الرباعي للحجاج، اللقاح السحائي الثنائي للمعتمرين، ولقاح الإنفلونزا للراغبين من الحجاج والمعتمرين.