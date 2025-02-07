طقس اليوم: معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 18

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس اليوم الجمعة، اعتدالًا نهارًا على القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، بينما يكون مائلًا للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحري. أما خلال الليل وفي ساعات الصباح الباكر، فيسود طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء.

كما يتوقع الخبراء ظهور شبورة مائية في الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري. ومن المتوقع أيضًا نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون مضطربة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 3 و4 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية. أما البحر الأحمر، فتكون حالته معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع للموج يتراوح بين 1.5 و2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: