قالت السلطات الروسية يوم الخميس إن ثلاثة أشخاص في سيارة لاقوا حتفهم في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية في منطقة بيلجورود الروسية.

وألقت الطائرة المسيرة عبوة متفجرة على سيارة في قرية لوجاتشيوفكا في منطقة فالويكي بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل رجل وفتاتين في سن 14 و18 عاما، حسبما ذكر حاكم المنطقة فياتشيسلاف جلادكوف على قناته في تليجرام.

وأشار جلادكوف إلى أنه تم منع زيارة هذه البلدات المغلقة وغيرها. كما تم تطبيق حالة الطوارئ هناك.

وتواصل أوكرانيا الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي الذي دام نحو ثلاث سنوات، من خلال شن هجمات مضادة على الأراضي الروسية. وقد أسفر ذلك عن وقوع العديد من الضحايا والإصابات.

ولم يتسن التحقق من المعلومات من اي طرف بشكل مستقل.

يشار إلى أن الأضرار والضحايا غير متناسبة مع العواقب المدمرة للحرب العدوانية الروسية على الجانب الأوكراني.