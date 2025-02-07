قال المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية، إن الأحزاب بدأت استعداداتها للانتخابات البرلمانية المقبلة مبكرًا، مشيرا إلى أن الأحزاب تحركت في الشارع لعرض برامجها على الناخبين منذ حوالي شهر.

وأضاف إلى خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء DMC» المذاع عبر شاشة « DMC» أن الانتخابات مقرر إجراؤها في أغسطس لمجلس الشيوخ، وفي نوفمبر لمجلس النواب، مشيرا إلى وجود 104 أحزاب سياسية في مصر، بالإضافة إلى حزب تحت التأسيس.

وأوضح أن استمرار نظام الانتخابات السابق يعني تخصيص 50% من مقاعد البرلمان للقوائم الحزبية المطلقة، و 50% للمرشحين الفرديين.

ولفت إلى تطبيق القائمة النسبية لمرة واحدة في مصر، مقابل القوائم المطلقة، مشيرا إلى مطالبة الأحزاب بعودة القائمة النسبية، باعتبارها النظام الأمثل للانتخابات، موضحا أن الحزب الذي يحصل على 51% الأصوات في القائمة المطلقة يستحوذ على جميع المقاعد.

وتطرق إلى تحديات تمثيل المرأة والفئات المهمشة في البرلمان، مشيرا إلى أن الدستور ينص على تخصيص 25% من مقاعد البرلمان للنساء، ونسبة مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين في الخارج والشباب، دون تحديد نسبة محددة لهذه الفئات.

وذكر أن تحقيق نسبة الـ 25% للنساء يمثل صعوبة في الانتخابات الفردية، موضحا أن القوائم تضطر إلى تخصيص 50% من مقاعدها للنساء لتحقيق الاشتراط الدستوري على اعتبار أن الـ 50% من القائمة تمثل 25% من الإجمالي وذلك لتطبيق الدستور.