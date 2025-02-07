شهدت مدينة الإسكندرية، اليوم الجمعة، أجواء شديدة البرودة دون هطول أمطار، مع غيوم كثيفة وهبوب رياح شديدة محملة بالأتربة، تزامنًا مع استمرار موجة التقلبات الجوية لليوم الثالث على التوالي، حيث ارتفعت أمواج البحر إلى أكثر من 5 أمتار.

ووفقًا لتقرير صادر عن غرفة عمليات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، من المتوقع أن تشهد المحافظة سقوط أمطار متفاوتة الشدة بين متوسطة وغزيرة بدءًا من غدٍ السبت، مع استمرارها على مدار الأسبوع، بالإضافة إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة واستمرار الغيوم والرياح المحملة بالأتربة.

من جانبه، أعلن هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الجمعة، أن البوغاز مفتوح وحركة الملاحة منتظمة، وكذلك عمليات الشحن والتفريغ بالميناء.

وفي سياق متصل، تواصل شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع حالة الطوارئ ونشر المعدات والسيارات في المناطق الأكثر عرضة لتجمعات مياه الأمطار، مع التأكيد على جاهزية جميع الأدوات والمعدات تحسبًا لأي طوارئ.

كما أجرى اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، جولة تفقدية لمتابعة مناسيب البيارات والمصارف الزراعية، بهدف زيادة طاقتها الاستيعابية تحسبًا لاحتمالية هطول أمطار غزيرة خلال الأسبوع المقبل.