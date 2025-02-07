تزايد الإقبال على انتخابات الأطباء البيطريين بفرعيتي القاهرة والجيزة

شهدت انتخابات نقابتي القاهرة والجيزة للأطباء البيطريين الفرعيتين تزايدا في الإقبال على التصويت في الانتخابات التي تجرى على رئاسة وعضوية مجلس النقابتين.

وقال الدكتور عبدالعزيز الجوهري، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، إن الانتخابات تسير بصورة طبيعية، ولا توجد أية شكوى من الناخبين أو المرشحين، وتم فتح باب التصويت في تمام الساعة العاشرة صباحا ويستمر حتى الساعة الخامسة مساء.

وأشارت اللجنة المشرفة على الانتخابات بالنقابة إلى أن كل إجراءات الانتخابات تُجرى بنزاهة وشفافية، وتحت إشراف قضائي كامل من هيئة النيابة الإدارية، و أنها على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ودعت كل الأعضاء للمشاركة الفعالة في التصويت.

يذكر أن 6 مرشحين يتنافسون على مقعد رئيس النقابة الفرعية للقاهرة للأطباء البيطريين، بينما يتنافس على رئيس النقابة الفرعية بالجيزة للأطباء البيطريين 3 مرشحين.

وتجرى الانتخابات بناء على قانون النقابة رقم 48 لسنة 1969، وعملا باللائحة الداخلية الصادرة بقرار من وزير الصحة رقم 166 لسنة 1970، وبناء على قرار مجلس النقابة العامة المنعقد بتاريخ 16 ديسمبر 2024 م وبناء على تصديق مجلس النقابة على الكشوف النهائية لانتخابات نقابتي القاهرة والجيزة 2025، بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/1/2025.