الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل بعد علاجه بمصر: لولا الرئيس السيسي لكانت قدمي مبتورة

وجه الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل، رسالة شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب الاستجابة لاستغاثته عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتوفير العلاج اللازم داخل مصر.

وأعرب خلال ظهوره ببرنامج «حقائق وأسرار» مع الإعلامي مصطفى بكري المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، عن امتنانه العميق للرئيس السيسي، قائلا: «أنا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على اللي عمله معايا، وجميله معايا على العين والرأس».

وأوضح أنه قضى 13 شهرًا في المستشفى لتلقي العلاج قبل مغادرتها منذ شهرين، متابعا: «بشكر الرئيس على اللي اتعمل معايا، لولاه كانت رجلي مبتورة، وكان عبد الله خلاص انتهى، أنا الحمد لله اتعالجت، ورجلي الأن ليست مبتورة».

وأكد أنه لم يشعر بالخوف رغم صعوبة الإصابة، قائلا: «أول ما دخلت المستشفى ، رجلي كانت -الفخذ كله- طايرة (مقطوعة)، كنت أشوفها وما كنتش بخاف من الجرح أبدًا، أنا ما بخافش من أي حاجة ولا أي حد».

كما شرح العمليات الجراحية التي خضع لها والتي تضمنت زراعة أنسجة في قدمه، قائلا: «المستشفى سحبت عضلة من ظهري، وأخذوا لي جلد ووضعوه لي في رجلي وزرعوه، وإلى الآن العظام في مرحلة الالتئام».