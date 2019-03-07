ترامب يلغي نشر إحصاءات ضحايا الضربات الأمريكية من المدنيين

منذ عام 2016، تنشر الولايات المتحدة في الأول من مايو إحصائية بعدد القتلى المدنيين الذين يسقطون في ضرباتها الجوية والصاروخية. الرئيس الحالي دونالد ترامب أصدر قراراً جديداً يلغي نشر هذه الإحصائية.

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً يقضي بأن يقوم مسؤولو الإدارة والاستخبارات بالإبلاغ سنوياً عن عدد المدنيين، الذين يقتلون إثر ضربات أمريكية في إطار مكافحة الإرهاب.

وكان الرئيس السابق باراك أوباما قد أصدر أمراً تنفيذياً عام 2016 يقضي بأن تنشر الحكومة بيانات حول عدد الهجمات بطائرات مسيرة "ضد أهداف إرهابية خارج مناطق الأعمال العدائية النشطة" بحلول الأول من مايو/ أيار كل عام.

ولم يقدم البيت الأبيض سبباً محدداً وراء القرار التنفيذي الجديد لترامب، والذي يلغي القرار السابق. لكن البيت الأبيض كان قد أشار العام الماضي إلى أن هذا النظام قد يخضع للمراجعة بعدما تجاوز الموعد المحدد له بالأول من مايو.

وما زال هناك قانون أقره الكونغرس يقضي بأن تقدم الإدارة تقارير عن مثل هذه الضربات الجوية إلى النواب، رغم أن ذلك ربما يتم سراً.

وكان أوباما يسعى إلى جعل برامج الضربات الأمريكية بطائرات مسيرة وبالصواريخ أكثر شفافية. فعلى سبيل المثال، أعلن البيت الأبيض عام 2016 أن أكثر من 2000 شخص قتلوا إثر هجمات بطائرات مسيرة وأعمال مماثلة، بينهم 64 إلى 116 مدنياً.