وفاة أكبر الناجين من الهولوكوست سنا في المجر عن 106 أعوام

ذكر موقع إلكتروني إخباري مجري، اليوم الخميس، أن أكبر الناجين من المحرقة النازية (الهولوكوست) سنا في المجر، ويدعى ايليمر سبيجلر، توفي عن عمر ناهز 106 أعوام.

وبوصفه صانع أحذية، تم إجبار سبيجلر على العمل الإلزامي بموجب القواعد النازية لليهود، والتي كان يطبقها آنذاك نظام ميكلوس هورتي، الذي تحالف مع هتلر.

وفي عام 1944، تم إرسال سبيجلر إلى معسكر اعتقالات "ماوتهاوزن" في النمسا، حيث نجا من الظروف الوحشية هناك، حتى قام الحلفاء بتحرير المعسكر في مايو من العام التالي.

وتم قتل عائلته بأكملها في الهولوكوست، وفي عام 1948، تزوج سبيجلر من روزاليا ويلتينجلر "1921 -1996"، التي تمكنت من الفرار من معسكر "أوشفيتز"، أنجبا طفلين.

يذكر أن هناك أكثر من 500 ألف يهودي مجري لقوا حتفهم في الهولوكوست.