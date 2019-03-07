الادعاء العام الألماني يطالب بالسجن مدى الحياة لقائدي سيارتين بتهمة القتل العمد

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طالب الادعاء العام في ألمانيا بالسجن المؤبد لاثنين من سكان برلين تسابقا بسيارتيهما في شوارع وسط المدينة بدون تصريح أو تنظيم من السلطات واتهمهما بالقتل متضامنين.

وجاء في دعوى الادعاء العام اليوم الخميس، أن الاثنين قادا سيارتيهما "بسرعة جنونية" وخاطرا بقتل آخرين كتبعة لفعلهما "من أجل أن يظهرا نجاحهما ويؤكدا لذاتهما الثقة بالنفس".

وأضاف الادعاء العام أن المتسابقين تصرفا بصورة تتعمد القتل لا محالة.

وسوف تصدر المحكمة حكمها على الاثنين في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

كان الشخصان اللذان بلغا الآن 27 و30 عاما تسابقا بصورة غير قانونية ليلة الأول من شباط / فبراير 2016 عند منطقة "كورفورستندام" ببرلين وقادا سيارتيهما بسرعة تصل إلى 170 كيلومترا للساعة في وسط المدينة.

وعند أحد التقاطعات اصطدم أحدهما بسيارة جيب ما أدى إلى وفاة قائدها /69 عاما/ على الفور.

وواصل الادعاء العام في مذكرته القول: "إن كل من يستخدم الطريق العام يضع نصب عينيه النتائج المميتة لسرعة القيادة" ، مشيرا إلى أن الضحية لم تكن أمامه أية فرصة لتحاشي الحادث، وقد تسبب الرجلان بسلوكهما الخطير على المجتمع في وفاة الرجل.

وطالب الادعاء بحرمان الرجلين طيلة العمر من الحصول على رخصة قيادة.

كانت غرفة أخرى للمحكمة الجنائية قضت في شباط / فبراير 2017 بالسجن مدى الحياة بحق الرجلين بسبب قتلهما العمد لشخص آخر من خلال التسابق معا والقيادة بتهور.

غير أن المحكمة الاتحادية العليا لم تر أسباب القتل العمد كافية ، وألغت الحكم.

من المقرر أن تتواصل المحاكمة يوم التاسع عشر من الشهر الجاري بسماع مزيد من المرافعات.