برلين ترغب برؤية ظروف مواتية في سوريا من أجل عودة اللاجئين

ترغب ألمانيا في رؤية الظروف في سوريا مواتية لكي يتخذ اللاجئون السوريون قرار العودة إلى بلدهم، حسب مسؤول ألماني زار لبنان.

وتتشاور ألمانيا مع لبنان بهذا الخصوص "وسيعملان لضمان تحمل بشار الأسد هذه المسؤولية".

قال وزير الدولة لشؤون الخارجية الألمانية، نيلز آنين، عقب لقائه وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل الأربعاء (السادس من مارس 2019) إن بلاده ترغب في رؤية الظروف في سوريا مواتية للسوريين لاتخاذ قرار العودة. وقال مصدر رسمي لبناني إن "باسيل وآنين بحثا في بيروت في برنامج الحكومة والتحديات الاقتصادية، والأوضاع السياسية في المنطقة بما ذلك أزمة النازحين".

وقال آنين: "إن ألمانيا تستضيف عدداً من اللاجئين السوريين، لذا لدينا مشاورات وثيقة حول هذا الموضوع، ونريد أن نرى الظروف في سوريا مواتية للسوريين لاتخاذ قرار العودة"، مثنياً على "استضافة لبنان الاستثنائية لهم نظراً للكثافة السكانية".

وتابع الوزير الألماني قائلاً: "القواعد الدولية واضحة جداً في هذا الخصوص، وسنعمل مع الحكومة اللبنانية لضمان أن يتحمل الرئيس السوري بشار الأسد هذه المسؤولية، ولا أظن أنها (الظروف) متوفرة الآن".

يذكر أن عدد النازحين السوريين في لبنان يبلغ نحو مليون و500 ألف نازح.