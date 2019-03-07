محكمة تايلاندية تقضي بحل الحزب الذي حاول ترشيح شقيقة الملك لرئاسة الحكومة

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قضت المحكمة الدستورية التايلاندية، اليوم الخميس، بحل الحزب السياسي الذي حاول بشكل غير ناجح أن يرشح شقيقة ملك البلاد لمنصب رئيس الوزراء.