رئيس مالاوي يفتح تحقيقا في وقائع الاعتداء على البهاقيين

شكل رئيس مالاوي بيتر موثاريكا لجنة تقصي حقائق لتتولى التحقيق في تعرض أفراد يعانون من مرض البهاق، "الألبينو"، للقتل أو الاختطاف، في تلك الدولة التي تقع في جنوب أفريقيا.

ومن المتوقع أن تقدم اللجنة تقريرا للرئاسة بحلول يوم 30 نيسان/ أبريل المقبل لتسليط الضوء على الدوافع وراء تصاعد موجة العنف ضد هؤلاء الاشخاص في مالاوي، وهم أشخاص تكون بشرتهم شديدة البياض نتيجة انعدام صبغة الميلانين لديهم.

ومنذ عام 2014، قتل ما لا يقل عن 24 شخصا من "الألبينو" وتعرض أكثر من 160 لاعتداءات، وفقا لرابطة البهاقيين في مالاوي.

ويتعرض البهاقيون في مالاوي الفقيرة بسبب اعتقادات خرافية بأن أعضاء أجسادهم بها سحر ويمكن أن تجلب الثراء.