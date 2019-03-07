مسؤول أمني ألماني يحذر شركات بلاده من الاستيراد من الدول «الحرجة»

حذر (أولي ديل) نائب رئيس هيئة الاستخبارات الخارجية في ألمانيا اليوم الخميس، شركات الاستيراد الألمانية من المخاطر المتزايدة لشراء المعدات مما أسماه "الدول ذات الوضع الحرج".

وقال ديل اليوم الخميس ،خلال الاحتفال بيوم الرقابة على الصادرات الثالث عشر في برلين، إن المخابرات تتأكد بصورة متزايدة من محاولات الحصول على سلع خاصة بأنظمة الأسلحة والأجهزة العسكرية من دول لا تتمتع بالرقابة على الصادرات.

أضاف ديل بالقول إن تزايد انتشار أسلحة الدمار الشامل بصورة غير محسوبة يأتي في المقام الأول من قبل الدول التي تسمى "بدول ذات وضع حرج" مثل كوريا الشمالية وإيران وباكستان وروسيا وسورية.

وباستثناء باكستان فقد فرضت على هذه الدول ،حسب تصريحات ديل ،عقوبات قوية من جانب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.