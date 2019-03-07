شركة أمريكية تطلق أول «باربي» تحاكي ميلودي روبنسون من نيوزيلندا

أطلقت شركة "ماتيل" الأمريكية لتصنيع الدمى أول دمية لباربي لشخصية من نيوزيلندا، حيث أصدرت دمية تحاكي المذيعة الرياضية ولاعبة الرجبي السابقة في نيوزيلندا ميلودي روبنسون.

وكتبت روبنسون، تغريدة اليوم الخميس، قالت فيها: "حقا، إنه لأمر رائع أن يتم اختياري لأكون إلهاما للشابات بأول دمية لشخصية نيوزيلندية".

وتعد الدمية ضمن 20 "دمية باربي" تطلقها ماتيل للاحتفال بالذكرى الـ60 لتأسيسها واليوم العالمي للمرأة.

وقالت روبنسون لإذاعة نيوزيلندا، إنها تأمل أن تشجع الدمية الشابات على مواصلة مسيرتهن في مجال الرياضة أو الصحافة.

ويذكر أن روبنسون كانت لاعبة بالاتحاد الدولي للرجبي، وفازت مرتين بكأس العالم مع فريق نيوزيلندا النسائي (ذا بلاك فيرنس)، ومنذ ذلك الحين، حظيت بمسيرة ناجحة كصحفية ومعلقة على مباريات الرجبي وكرة الشبكة.