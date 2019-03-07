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أمريكا: إلغاء 77 تأشيرة لفنزويليين بينهم مقربون من مادورو

واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 7 مارس 2019 - 5:38 ص | آخر تحديث : الخميس 7 مارس 2019 - 5:38 ص

قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة تخطط لإلغاء تأشيرات خاصة بمسؤولين وأسرهم ممن على صلة بحكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأضاف بنس خلال اجتماع مع رجال أعمال من أمريكا اللاتينية في واشنطن: "اليوم، تعلن وزارة الخارجية أن الولايات المتحدة ستلغي 77 تأشيرة، بينها (تأشيرات) لعدد من مسؤولي نظام مادورو وأسرهم".

وأضاف: "سنواصل محاسبة نظام مادورو إلى حين استعادة الحرية في فنزويلا".

واتهم بنس الحكومة الكوبية بأنها جزء من سبب مواصلة احتفاظ مادورو بسلطته، واعتبره "دمية لدى كوبا".

وأعاد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون الأربعاء التأكيد على دعم واشنطن لرئيس البرلمان الفنزويلي خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد .


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