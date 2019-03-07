«صوت من لا صوت لهم»، شعار اتخذه برنامج إذاعى وتليفزيونى يذاع فى أبوجا عاصمة نيجيريا، انطلق فى بدايته لحل العديد من المشكلات المجتمعية المعقدة، وجمع شمل العائلات المفككة والمحطمة ماليا، ساعد أيضا فى حل الصراع بين الجماعات المجتمعية المتحاربة بين الأفراد النيجيريين، وحتى بين المنظمات والحكومات ووكالاتهم.

عائلة بريكيت، برنامج إذاعى وتليفزيونى بأبوجا تم بثه فى 2009، وهو منظمة غير ربحية تنتج برنامجا يوميا، يهدف للدفاع عن حقوق المواطنين المضطهدين والمواطنين العاديين، خاصة السكان ذوى الدخل المنخفض فى المطالبة بالتعويضات ورفع مستوى الدخل، وتخصص أسبوعيا حلقة حول الكهرباء والتعليم، تسمح فيها للمواطن بالإبلاغ عن الفساد وطلب تعويضات؛ لمساعدة الحكومة فى الحد من الفساد.

فى بدايته كان يصل البث إلى خمس ولايات فى نيجيريا، انتشر البرنامج وذاع صيته فى جميع أنحاء العالم، حتى قدر عدد المشاهدين فى 2014، بـ 20 مليون مشاهد يوميا فى جميع أنحاء العالم.

وأصبح يستمع إليه المسئولون الحكوميون، والسياسيون، وموظفو إنفاذ القانون، وحتى الأجانب، واستخدم لجمع الأموال لبرنامج منح دراسية للفقراء والمرضى والجوعى.

وفى عام 2017، قررت وزارة الإعلام والثقافة النيجيرية، تفويض الرئيس التنفيذى والمقدم الرئيس للبرنامج، أحمد عيسى، بإذاعة برنامجه بالمحطة الإذاعية الجديدة الخاصة بحقوق الإنسان 101.1FM فى أبوجا، ويصبح رئيسا لها، لتصبح منصة للتحدث باسم الضعفاء والذين لا صوت لهم فى المجتمع، تحت تشجيع وحماية من الحكومة النيجيرية.

وضمت الإذاعة عددا كبيرا من البرامج التى تتحدث فقط عن حقوق الإنسان لمدة 24 ساعة متواصلة، كما تضم أعضاء من الموظفين والمتطوعين الذين يساعدون فى إدارة البرنامج بالإضافة للعديد من المشاركين، وبذلك أصبحت أول محطة إذاعية فى العالم مكرسة بالكامل لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والدفاع عن قضية المظلومين.