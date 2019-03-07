وثائق سرية: واشنطن استهدفت صحفيين ونشطاء مرتبطين بـ«قافلة المهاجرين»

كشفت وثائق أمريكية سرية أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعدت قاعدة بيانات تضم النشطاء والصحفيين الذين كان لهم علاقة بقافلة المهاجرين التي وصلت إلى الولايات المتحدة من أمريكا الوسطى في أواخر العام الماضي، وأنها اعتقلت العديد منهم وأخضعتهم لمزيد من الاستجواب والتدقيق الأمني.

وأوضحت الوثائق، التي سربها مصدر مجهول في وزارة الأمن الداخلي، أمس الأربعاء، أن مكتب الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أعد قائمة تضم 59 مراسلا أمريكيا ومحامي ونشطاء، وقدمتها للسلطات على الحدود لاستجوابهم عندما يعبرون الحدود الأمريكية مع المكسيك، بحسب شبكة "إن.بي.سي" نيوز الأمريكية.

وكشفت الوثائق الحكومية أن الأفراد الذين شملتهم القائمة خضعوا لعمليات تدقيق أمني مكثفة، كما اعتقلت السلطات الأمريكية ما يقرب من 21 شخصا ممن شملتهم القائمة، كما منعت ثلاثة صحفيين من دخول المكسيك لاستئناف عملهم.

وأكد العديد من الأشخاص المدرجين على القائمة للشبكة الأمريكية أنه بمجرد الانتهاء من إعداد تلك القائمة، بدأ الجنود في إيقافهم وأخبروهم أنهم سيخضعون للاستجوابهم كجزء من "تحقيق يتعلق بالأمن القومي".

وأوضحت "إن.بي.سي" أن الأسماء الواردة في القائمة هي لأشخاص كانوا موجودين خلال أعمال العنف التي اندلعت في مدينة تيخوانا المكسيكية الحدودية في نوفمبر الماضي، ويجري استجوابهم حتى يتسنى لوكالة الجمارك، وحماية الحدود معرفة المزيد حول سبب اشتعال موجة العنف.

وحملت القائمة، المؤرخة فى 9 يناير الماضى، عنوان "فرع العمليات الأجنبية بقطاع سان دييجو: قافلة المهاجرين إف واي-2019، المنظمون والمنسقون والمحرضون ووسائل الإعلام المشتبه فيهم".

وتضمنت القائمة أيضا صور 59 فردا بالإضافة إلى معلومات شخصية عنهم، لإيقافهم من قبل وكلاء الجمارك وحماية الحدود لاستجوابهم.

وشملت القائمة أسماء عشرة صحفيين وسبع مواطنين أمريكيين ومحام وآخرين تم إدراجهم على أنهم محرضين أو منظمين بينهم 31 أمريكي.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه في بعض الحالات، قام مكتب الجمارك وحماية الحدود أيضًا بجمع ملفات عن الأفراد بمساعدة المعلومات الاستخباراتية من المسؤولين المكسيكيين.

في المقابل، اعتبر متحدث باسم مكتب الجمارك وحماية الحدود أن القائمة تأتى فى إطار أنه "جمع الأدلة التي قد تكون ضرورية لمنع وقوع حوادث في المستقبل قد تتسبب في مزيد من الضرر للشعب ووكلائنا واقتصادنا".

يشار إلى أنه في 25 نوفمبر، اندلعت أعمال عنف أثناء محاولة بعض المهاجرين المرور عبر نقاط التفتيش الحدودية أو توسيع نطاق الحواجز بعد تزايد الإحباط مع الانتظار الطويل لدخول البلاد، الأمر الذي دفع ضباط إدارة الجمارك وحماية الحدود باطلاق الغاز المسيل للدموع، مما لفت الانتباه إلى التوتر المتفاقم بين مكتب الجمارك وحماية الحدود والمهاجرين في تيخوانا.