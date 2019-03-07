الصين تمنع 23 مليون مواطن من السفر بسبب عقوبات «الائتمان الاجتماعي»

منعت الصين 23 مليون مواطن من شراء تذاكر الطائرات والقطارات؛ كجزء من عقوبات نظام "الرصيد الاجتماعي" "social credit" المثير للجدل في البلاد، والذي يهدف إلى تحسين سلوك المواطنين.

وبحسب "the guardian"، قال التقرير الصادر لمركز معلومات الائتمان العام الوطني، الأسبوع الماضي: "من نفقد مصداقيته لمرة، فإنه مقيد في كل مكان".

وأضاف التقرير أن السلطات جمعت أكثر من 14 مليون نقطة بيانات من سلوكيات سلبية "غير جديرة بالثقة" العام الماضي، بما في ذلك عمليات الاحتيال والقروض غير المدفوعة والإعلان الكاذب واحتلال مقاعد محجوزة في القطار.

ووفقا للتقرير، تشمل العقوبات الأخرى على الأفراد منعهم من شراء منتجات التأمين أو العقارات أو الاستثمار، والشركات في القائمة السوداء ممنوعة من المزايدة على المشاريع أو إصدار سندات الشركات.

ويعتقد المسؤولون أن النظام يحقق أهدافه، فقال التقرير إن 3.5 مليون شخص وشركة دفعوا الضرائب والديون المستحقة عليهم بسبب نظام الائتمان الاجتماعي.

ويهدف نظام "الرصيد الاجتماعي"، الذي يقوم بمراقبة 1.2 مليار صيني منذ عام 2014، إلى تحفيز سلوكيات المواطنين من خلال العقوبات والمكافآت، والسماح لأصحاب الرصيد الموجب "الجديرين بالثقة" بالتجول في كل مكان تحت السماء، في الوقت الذي يصعب فيه على أصحاب الرصيد السلبي "غير الجديرين بالثقة" التحرك لخطوة واحدة.

وتتراوح جرائم الائتمان الاجتماعي بين عدم دفع الضرائب الفردية أو الغرامات وتعاطي المخدرات ونشر الشائعات والمعلومات الكاذبة، بالإضافة إلى انتهاكات بسيطة تشمل ركوب المترو دون تذكره، والتدخين في الأماكن غير المسموح بها كالقطار.

وسبق للسلطات الصينية أن استخدمت القوائم السوداء للحد من سفر بعض المواطنين، ولكن يبدو أن نظام الرصيد الاجتماعي قد وسع هذه الممارسة، فمنعت المحكمة العليا في الصين عام 2017، 6.15 مليون مواطن من الرحلات بسبب جرائم الائتمان الاجتماعي، بالإضافة لمنع الراغبين في السفر من شراء تذاكر رحلات طيران 17.5 مليون مرة بحلول نهاية العام 2018، ومنع 5.5 مليون مواطن تم وضعهم على القوائم السوداء لجرائم الائتمان الاجتماعي من شراء تذاكر القطار.

وفي العام الماضي، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، إنها ستبدأ في حظر الأشخاص الذين يستخدمون وسائل النقل العام لمدة تصل إلى عام، كما ذكر التقرير الأخير أن 128 شخصًا مُنعوا من مغادرة الصين بسبب الضرائب غير المدفوعة.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومات والوكالات المحلية تعمل على جوانب من النظام، تعطي لكل مواطن صيني «Score» أو درجة شخصية، وقال منتقدون إن السلطات في الصين تستخدم التكنولوجيا والبيانات الضخمة لخلق حالة «أورويل» من المراقبة والسيطرة الجماعية، وفي العام الماضي أثار مقطع فيديو لمنع راكب قطار من السفر، لرفضه التنازل عن مقعده لراكب آخر، جدلا حول ما إذا كان النظام الحالي لحظر مثل هؤلاء المسافرين قاسيا بما فيه الكفاية.