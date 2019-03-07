بوتين يحتفل باليوم العالمي للمرأة بالتنزه مع شرطيات على ظهور الخيل

امتطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جوادا، اليوم الخميس، بصحبة عدد من الشرطة النسائية في لقطات بثت في أنحاء روسيا قبل اليوم العالمي للمرأة.

وظهر بوتين (66 عاما)، الذي تراجعت شعبيته في الشهور الأخيرة، في التلفزيون الرسمي وهو يرتدي سروالا من الجينز وسترة بياقة مرتفعة وهو يمتطي جوادا بني اللون بصحبة شرطيات يمتطين جيادا بيضاء، بحسب وكالة "رويترز".

وتهادت الجياد برشاقة حول منشأة تدريب لشرطة الخيالة في موسكو وظهر في الصورة أيضا أفراد من الشرطة على ظهور الجياد في صفوف منتظمة.

وذكرت وكالات أنباء بأن بوتين أهدى أفراد الشرطة بعد ذلك جوادا يحمل اسم (الشعاع الذهبي).

ورسم بوتين لنفسه بعناية صورة الرجل القوي خلال الأعوام التسعة عشر التي قضاها في السلطة.

وسبق أن نُشرت له صور على ظهر جواد وهو عاري الصدر في سيبيريا ثم وهو يغطس في مياه ثلجية وأخرى وهو يقود طائرة لإطفاء الحرائق.





