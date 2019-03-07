محكمة تايلاندية تصدر اليوم حكما بشأن حل حزب لترشيحه أميرة لرئاسة الوزراء

من المقرر ان تصدر محكمة تايلاندية اليوم الخميس، حكما بشأن ما إذا كان سيتم حل حزب سياسي بسبب محاولته الفاشلة في ترشيح شقيقة الملك الكبرى لمنصب رئيسة الوزراء.

وستصدر المحكمة الدستورية حكمها بعد أسبوع من بدئها النظر في قضية ضد حزب "راكسا شارت" بسبب ترشيحه الأميرة السابقة أوبولراتانا (67 عاما) لمنصب رئيسة للوزراء في الانتخابات العامة التي تجرى في 24 مارس.

ورغم أن أوبولراتانا تخلت عن لقبها الملكي عندما تزوجت مواطنا أمريكيا عام 1972، يعاملها الشعب التايلندي كأحد أفراد الأسرة المالكة.

يشار إلى أن هذه الخطوة غير المسبوقة للحزب في أوائل فبراير تناقض تقليد البلاد القديم بعدم إشراك كبار أعضاء العائلة المالكة في السياسة.

واعتبر المحللون هذه الخطوة بمثابة نقطة تحول في أول انتخابات تشهدها البلاد منذ انقلاب مايو 2014، حيث كانت الأميرة السابقة هي الوحيدة التي يمكنها أن تجذب أنظار الجماهير أكثر من زعيم المجلس العسكري رئيس الوزراء برايوت تشان -أو - تشا في انتخابات تم فيها تزوير القواعد لصالح النظام العسكري.

لكن تم رفض طلبها في أقل من يوم، عندما أصدر شقيقها، مها فاجيرالونكورن (66 عاما) مرسوما ينص على أن انخراطها في السياسة "غير دستوري وغير مناسب إلى حد بعيد".

ورغم أن المرسوم الملكي للملك لم يكن ملزماً قانونياً، إلا أن لجنة الانتخابات في البلاد امتثلت لأوامره بحرمانها من الترشح والسعي إلى حل الحزب في المحكمة.

وقال عضو بارز في حزب "راكسا شارت" لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الأسبوع الماضي أن الحزب سيتم حله على الأرجح.