وقف عمليات البحث عن ضحايا انهيار منجم بإندونيسيا مخافة انهيار جديد

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أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم الخميس، وقف عملية البحث عن العشرات من ضحايا انهيار منجم ذهب بشمال البلاد بسبب التهديد الذي يشكله تساقط الصخور المستمر على حياة عمال الإنقاذ.

وقال مدير العمليات بالوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ، بودي برناما، إنه تم خلال عمليات البحث انتشال جثث وأشلاء 27 شخصا، وذلك حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

وأشارت تقديرات الوكالة إلى وجود قرابة 100 شخص داخل المنجم وقت انهياره في 26 من فبراير الماضي.

واستمرت عمليات البحث عشرة أيام تم خلالها إنقاذ 20 شخصا أحياء من المنجم غير المرخص بمقاطعة "سولاوسي الشمالية".