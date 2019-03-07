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كاردينال فرنسي يعتزم الاستقالة بعدما أدين بالتستر على جرائم تحرش بالأطفال

كاردينال ليون، فيليب باربارين
كاردينال ليون، فيليب باربارين
باريس - د ب أ
نشر فى : الخميس 7 مارس 2019 - 3:55 م | آخر تحديث : الخميس 7 مارس 2019 - 3:55 م

أعلن كاردينال ليون، فيليب باربارين، أنه سيقدم استقالته لبابا الفاتيكان فرنسيس الأول، وذلك بعد إدانته اليوم الخميس، بعدم إبلاغ السلطات عن اتهامات بتحرش أحد القساوسة بأطفال.


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