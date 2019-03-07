كاردينال فرنسي يعتزم الاستقالة بعدما أدين بالتستر على جرائم تحرش بالأطفال

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أعلن كاردينال ليون، فيليب باربارين، أنه سيقدم استقالته لبابا الفاتيكان فرنسيس الأول، وذلك بعد إدانته اليوم الخميس، بعدم إبلاغ السلطات عن اتهامات بتحرش أحد القساوسة بأطفال.