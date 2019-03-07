كاردينال فرنسي يعتزم الاستقالة بعدما أدين بالتستر على جرائم تحرش بالأطفال

أعلن كاردينال ليون، فيليب باربارين، أنه سيقدم استقالته لبابا الفاتيكان فرنسيس الأول، وذلك بعد إدانته اليوم الخميس، بعدم إبلاغ السلطات عن اتهامات بتحرش أحد القساوسة بأطفال.