الصين تؤكد أهمية تعاون المجتمع الدولي في مواجهة التهديدات الإرهابية

أكدت الصين اليوم الخميس، أهمية تعاون المجتمع الدولي لمواجهة التهديدات الإرهابية التي تمثل تحديا مشتركا لجميع الدول.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية (لو كانغ)، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، ردا على سؤال حول موقف الصين من المواطنين المشاركين في القتال ضمن صفوف تنظيم (داعش) الإرهابي الذي يتلقى حاليا هزائم كبيرة في منطقة الشرق الأوسط، وهل ستطالب بتسليمهم أم لا؟

وقال كانغ إن الإرهاب عدو مشترك للبشرية، وتحدي مشترك يواجه المجتمع الدولي، ولا يمكن لأي دولة أن تتصدى له بمفردها، وينبغي تعزيز التعاون لمواجهة التهديدات الإرهابية.

وأضاف أن الصين تأمل من المجتمع الدولي السعي للقضاء على الأسباب التي تؤدي إلى صعود الإرهاب ومعالجة أعراضه وأسبابه الجذرية، مبديا استعداد بلاده للعمل مع جميع الدول للرد بشكل مشترك على تهديد الإرهاب والحفاظ على السلام والهدوء في العالم.