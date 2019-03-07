الاتحاد الأوروبي يقبل تعهدات «سكاي» البريطانية وشركات سينمائية أمريكية بشأن مخاوف المنافسة

قالت المفوضية الاوروبية، اليوم الخميس، إن شبكة «سكاي» البريطانية والعديد من كبرى الشركات السينمائية الأمريكية، قد تناولت بشكل كافٍ مخاوف المنافسة في الاتحاد الاوروبي، بعد التحقيق في صفقات منعت المشاهدين خارج بريطانيا وإيرلندا من مشاهدة محتوياتها.

وقد ركز التحقيق الذي أجرته المفوضية الأوروبية – الذراع التنفيذية للاتحاد الاوروبي - في البداية على منح التراخيص لاتفاقيات بين"سكاي يو كيه"، و"ديزني" و"إن بي سي يونيفرسال"، و"بارامونت بيكتشرز" و"سوني" و"توينتيث سينتشري فوكس" و"ورنر بروس"، وهو ما يتطلب وضع حد لما تقوم به "سكاي يو كيه" بوضع حد لاستخدام الأفلام عن طريق الحظر الجغرافي.

كما تطلب الصفقات أيضًا أن تقوم العديد من الشركات السينمائية بتقييد عملياتها في بريطانيا وإيرلندا مع محطات البث التلفزيوني المدفوع، بخلاف "سكاي يو كيه"، وذلك بحسب ما قالته المفوضية في عام 2015، عندما أعربت لأول مرة عن مخاوفها.

وفي نهاية العام الماضي، تعهدت "ديزني" و"إن بي سي يونيفرسال"، و"سوني بيكتشرز" و"ورنر بروس"، بالتوقف عن تطبيق هذه الشروط، في حين قالت "سكاي"، إنها لن تستخدم مثل هذه الشروط في عقود تراخيص الأفلام لمحطات البث التلفزيوني المدفوع، مع 6 من شركات الانتاج السينمائي المعنية.

وقد واجهت "باراماونت" مخاوف المفوضية المتعلقة بعام 2016، في حين استحوذت شركة "ديزني" على شركة "فوكس"، بحسب ما أشارت إليه المفوضية اليوم الخميس.