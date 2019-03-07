توقف سباق «سانتا إنيتا» فى أمريكا بعد موت 21 حصانًا!

توقفت سباقات «سانتا أنيتا» للخيول، فى ولاية كاليفورنيا الأربعاء حتى نهاية الأسبوع الحالى، إثر وفاة 21 حصانا خلال السباقات التى جرت على مدى الـ10 أسابيع الماضية.

وبحسب شبكة «NBC» الأمريكية، قال مسئولو السباق إنهم استحضروا خبيرا استشاريا لتفقد سطح مسار السباق للتأكد من خلوه من أى تشوهات أو تعرجات من شأنها أن تكون السبب الرئيس لحوادث الخيول خلال السباق.

وأكد الناطق باسم شركة «سانا أنيتا» أن مضمار السباق سيتوقف خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد موت 21 حصانا على المسار؛ ليتوقف بذلك سباق «سانتا أنيتا هانديكاب» الذى كان من المقرر عقده يوم السبت القادم، بقيمة 600 ألف دولار للحصان الفائز.

وعانى جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية من شتاء شديد القسوة وأمطار على غير المعتاد، ليبلغ ارتفاع الأمطار 16 بوصة على مسار السباق، بدأ من يوم 26 ديسمبر حتى الثلاثاء الماضى، وهو نفس التاريخ الذى سقط فيه 21 حصانا نتيجة سوء الأحوال الجوية.

ونفقت 7 أحصنة فى أثناء السباق على التراب، و5 خلال السباق على العشب، بينما نفق التسعة الباقون خلال التدريب.

وصرح الرئيس التنفيذى لتيم ريتفو، التابعة لستراوناك، المالكة لشركة سانتا أنيتا، لوكالة أسوشيتد برس، أن المسئولين يجرون كل التجارب على سطح مسار السباق بعد هطول الأمطار، مؤكدا على أن السباقات لن تعقد خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولم يذكر أى موعد لاستئناف السباق.

ونظم نشطاء حقوق الحيوان وقفات احتجاجية اعتراضا على الموت المتزايذ للأحصنة، رفعوا خلالها لافتات كتب عليها «هذه ليست رياضة إنها عنف»، و«سباق الخيول القاتل»، و«الأحصنة تريد أن تعيش»، ربما ساهمت فى قرار الشركة بوقف السباق لاستبيان الحقيقة.

ووقع آخر حادث انزلاق والذى نتج عنه وفاة آخر حصان فى يوم الثلاثاء الماضى، إثر تعرض مهر صغير عمره 4 سنوات لانزلاق كارثى خلال التدريبات الصباحية على المسار الرئيسى للسباق، برعاية مدرب قاعة المشاهير رون ماكا نالى، الذى قال إن الطقس السيئ هو السبب الرئيس فى الحادث.

ووفقا للبيانات الأخيرة الصادرة عن «مجلس سباق الخيل فى كاليفورنيا»، فيما يخص سباقات «سانتا أنيتا» فقط، سجلت وفاة 14 حصانا فى عام 2015، و8 أحصنة بين عامى 2016 ــ2017، و10 أحصنة بين عامى 2017 ــ 2018.



