روسيا تحتجز عضوين من طائفة المورمون الدينية

احتجزت السلطات في مدينة نوفوروسيسك بجنوب روسيا، اثنين من أعضاء طائفة المورمون، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية «إنترفاكس» اليوم الخميس، عقب حملة إجراءات صارمة على ديانة أخرى أمريكية التأسيس، وهي شهود يهوه.

وجرى احتجاز عضوي طائفة المورمون للعمل دون تصريح، خصوصًا في تدريس الإنجليزية، بحسب الوكالة، ولم يتم الإجابة على الكثير من الاتصالات الهاتفية للمحكمة التي تردد أنها تتناول القضية.

وأفاد تقرير إخباري أجرته شبكة «كيه إس إل تي في» الأمريكية، المرتبطة بـ«كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة» بأن هذين العضوين كانا متطوعان واحتجزا في منزل للاجتماعات الدينية.

وأعلنت السلطات في منطقة كانتي-مانسيسك السيبيرية، الشهر الماضي أنها أغلقت منظمة محلية لشهود يهوه، التي وصفتها الحكومة الروسية بأنها منظمة متطرفة.

وذكرت وكالة أنباء «تاس» الرسمية بعد أسبوع من الإعلان أن السلطات الاتحادية تحقق في مزاعم من جانب بعض أعضاء شهود يهوه أنهم تعرضوا للتعذيب بما في ذلك الصدمات الكهربائية عند احتجازهم.