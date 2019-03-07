«فورين بوليسي»: واشنطن تحجب الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة عن صحفية انتقدت ترامب

كشفت مجلة "فورين بوليسي"، اليوم الخميس، أن وزارة الخارجية الأمريكية حجبت جائزة المرأة الدولية الشجاعة عن صحفية فنلندية، بسبب انتقادها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضحت المجلة الأمريكية أن وزارة الخارجية أخبرت الصحفية الاستقصائية، جيسيكا آرو، أنها ستمنحها الجائزة، ولكن تم إلغاء هذه الخطط لاحقًا بشكل مفاجئ بسبب ما وصفه متحدث باسم الوزارة بأنه "خطأ مؤسف".

ونقلت "فورين بوليسي" عن متحدث باسم الوزارة القول: "نأسف لهذا الخطأ. إننا نعبر عن إعجابنا بإنجازات آرو كصحفية، والتي كانت أساس ترشيح السفارة الأمريكية في هلسنكي لها للحصول على الجائزة".

في المقابل، قال مسؤول بوزارة الخارجية، وصفته المجلة بـ "المطلع" على المناقشات، بأن جائزة آرو قد أُلغيت بسبب انتقاداتها السابقة للرئيس ترامب.

وأوضحت المجلة أنه ليس هناك ما يشير إلى أن ترامب أو وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي يقدم الجوائز، كانا على علم بترشيح أرو أو إلغاء جائزتها.

وأكدت "فورين بوليسي" أنه ليس هناك ما يدل على أن قرار إلغاء الجائزة جاء من وزير الخارجية أو البيت الأبيض، في حين أشار مسؤولون أمريكيون إلى أن القرار جاء من مسؤولين في وزارة الخارجية من المستوى الأدنى، الذين ساورتهم مخاوف من الشكل العام في أن يقدم بومبيو الجائزة لمنتقدة صريحة لإدارة ترامب.

وذكر المسؤول المطلع أن منعها من الحصول على الجائزة لم يلق ترحيبا، معتبرا أن ذلك القرار كان "خاطئا على أكثر من صعيد"، وأنه لم يكن له أي علاقه بعملها الصحفي.

من جانبها، قال آرو للمجلة إنه من "المخيف" أن تسمح الحكومة الأمريكية "لصغائر الأمور" بالتأثير على عملية اتخاذ القرارات العامة.

وأضافت آرو: "عندما تم إبلاغي بالقرار المفاجئ، شعرت بالصدمة والفزع، فحقيقة أن القرارات السياسية أو التفاهة الرئاسية توجّه خيارات كبار الدبلوماسيين الأمريكيين يعد واقعًا مخيفًا حقًا".

وقالت آرو إنها أرسلت رسالة كتبها محاميها في أواخر فبراير إلى السفارة الأمريكية في هلسنكي تطلب فيها تبريراً عن سبب إلغاء قرارها في اللحظة الأخيرة ومن اتخذ القرار، وطالبت أيضا بتعويضات، بسبب اضطرار أرو إلى إلغاء فاعليات مدفوعة الأجر كان من المقرر أن تشارك فيها بسبب تعارضها مع حفل توزيع الجوائز.

وقال الصحفية إن السفارة لم ترد بعد على الرسالة.

يشار إلى أن وزارة الخارجية منحت الجائزة إلى ماجدة جبران، المعروفة أيضا باسم ماما ماجى، فى العاصمة واشنطن اليوم الخميس، وتمنح الوزارة الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة للنساء من جميع أنحاء العالم اللواتى أظهرن شجاعة وقيادة اسثنائيه فى دعم ونشر السلام والعدالة وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على الرغم مما يكتنفه ذلك فى أغلب الأحيان كم مخاطرة شخصية و تضحية.

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