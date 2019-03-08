رئيس وزراء إيطاليا يعلن معارضته لمشروع نفق قطارات سريعة مع فرنسا

أعرب رئيس الوزراء الإيطالي جيوزيبي كونتي اليوم الخميس عن معارضته الشخصية لمشروع حفر نفق جديد للقطارات فائقة السرعة بين بلاده وفرنسا، وقال إن حكومته لا تزال منقسمة حيال هذه المسألة.

وقال كونتي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "في هذه اللحظة، لست مقتنعا على الإطلاق بأن مشروع البنية التحتية هذا هو ما تحتاجه إيطاليا"، وأقر بأن البلاد تواجه "مأزقا". وأضاف أن الحكومة لا تزال تناقش الأمر.

وأكد رئيس الوزراء وجود انقسام بين طرفي الائتلاف الحاكم في إيطاليا إزاء المشروع، إذا يؤيده حزب الرابطة اليميني المتشدد، في حين يعارضه حزب حركة خمس نجوم.

وقال جيوزيبي إن حكومته تريد إعادة بحث التمويل مع فرنسا والمفوضية الأوروبية لأن الاتفاقات الحالية لتقاسم الأعباء المالية معهما "ليست عادلة".

ويتضمن مشروع النفق الذي تبلغ تكلفته مليارات اليورو والمعروف في إيطاليا باسم "تاف" الحفر عبر جبال الألب لربط مدينة تورين في شمال غرب إيطاليا بمدينة ليون الفرنسية.

وهناك جدل دائر بشأن ما إذا كان النفق يمثل إهدارا للأموال ويشكل خطرا على البيئة، كما تدعي حركة خمس نجوم، أو أنه نوع من المشروعات التي من شأنها تعزيز الاقتصاد وتسهيل حركة التجارة والسفر إلى باقي أنحاء أوروبا.