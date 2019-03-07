محكمة تايلاندية تقضي بحل حزب حاول ترشيح شقيقة الملك لرئاسة الحكومة

قبل أقل من 3 أسابيع فقط من الموعد المقرر للانتخابات في تايلاند، قضت المحكمة الدستورية اليوم الخميس، بحل الحزب السياسي الذي حاول بشكل غير ناجح أن يرشح الشقيقة الكبرى لملك البلاد لمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات المقررة في وقت لاحق هذا الشهر.

ومن شأن حكم المحكمة أن يمنع ما يقرب من 300 مرشح من حزب "تاي راكسا شارت" المعارض من المنافسة في الانتخابات، كما تم حظر مشاركة المسؤولين التنفيذيين للحزب من العمل السياسي لمدة 10 سنوات.

وتهدف الأحكام لمنع الإضرار بالعائلة الملكية، والتي وفقًا لتقاليد قديمة الأزل، لم تشارك في العمل السياسي بشكل مباشر، ولا يمكن انتقادها وفقًا للقانون.

وفي أوائل فبراير، اتخذ الحزب خطوة غير مسبوقة عبر تسمية الأميرة أوبولراتانا، 67 عامًا، لتكون مرشحته لمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات المقررة في 24 مارس، لتصبح أول فرد في العائلة الملكية يحاول المنافسة في أي انتخابات.

ويعتقد المحللون إن الأميرة كانت الشخص الوحيد الذي يمكنه التفوق على رئيس المجلس العسكري الحاكم برايوث تشان أوتشا في الانتخابات.

ولكن المحاولة باءت بالفشل سريعًا عندما أصدر الملك ماها فاجيرالونكورن، مرسومًا وصف فيه مشاركة شقيقته الكبرى في السياسة بأنها "غير دستورية وغير لائقة إلى حد كبير".

وبالرغم من أن المرسوم الملكي غير ملزم قانونًا، انصاعت لجنة الانتخابات لأمر الملك وأعلنت عدم أهلية الأميرة لخوض الانتخابات وطلبت من المحكمة حل الحزب.

وقال رئيس الحزب بريتشابول بونجبانيش، للصحفيين أمام المحكمة : "أعرب أنا والمسؤولون التنفيذيون في الحزب عن أسفنا الشديد بالنسبة لهذا القرار، كان يفترض أن تكون الحقوق والحرية هي المبادئ السياسية الأساسية".

وأضاف بالقول : "كانت لدينا فقط نوايا صافية ... إننا موالون لجميع أفراد العائلة الملكية".

ويأتي الحكم قبل أسبوعين ونصف الأسبوع من أول انتخابات تشهدها تايلاند بعد الانقلاب العسكري عام 2014 .

يشار إلى أن تاي راكسا شارت، هو أحد الأحزاب الوكيلة التي أسسها حلفاء رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا، والذي بالرغم من التهم القضائية الموجهة ضده وغيابه عن تايلاند لأكثر من عقد من الزمن لا يزال يتمتع بشعبية في البلاد.

ويرى المحللون وجود احتمالية لحدوث توتر سياسي متزايد بعد الحكم، حيث يعتبره المتضررون ظالمًا.

وقال بافين تشاتشافالبونجبون، الخبير السياسي في جامعة كيوتو : "يثبت هذا عدم قدرة النخبة السابقة على إدارة لعبة الانتخابات، وبالتالي الاستمرار في استخدام أدوات خارج نطاق البرلمان لتقويض المعارضة ... يؤكد هذا قدوم المشكلات حتى بعد الانتخابات".

ومن ناحيته قال ثيتينان بونجسودهيراك ،المحاضر في العلوم السياسية بجامعة تشولالونكورن في بانكوك :"لن يغير (الحكم) نتائج الانتخابات بشكل جوهري ... أنصار تاكسين شيناواترا يمكنهم التصويت لأحزاب أخرى موالية له ... لا أرى أن الفريق الموالي للمجلس العسكري مستفيد من هذا".