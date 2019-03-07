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الأمير هاري يختلط بالمشاهير البريطانيين في فاعلية عن التغيير المجتمعي

لندن (رويترز)
نشر فى : الخميس 7 مارس 2019 - 3:58 ص | آخر تحديث : الخميس 7 مارس 2019 - 3:58 ص

انضم الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل إلى مشاهير منهم عارضة الأزياء ناعومي كامبل والمغني ليام باين يوم الأربعاء في حدث للاحتفاء بمشاركة الشبان في إحداث تغيير مجتمعي إيجابي.

وحضر أكثر من 12 ألفا من الطلاب والمدرسين كذلك يوم ”وي“ (نحن) في ويمبلي بلندن.

وألقى الأمير هاري كلمة وانضمت إليه بعد لك زوجته الحبلى التي ظهرت بشكل مفاجئ ولم يكن من المتوقع أن تحضر.

ووقع الاختيار على الحضور في يوم وي بعد أن أتموا جميعهم برنامجا دراسيا مدته عام عن المواطنة قاده كريج كيلبرجر وشقيقه مارك مؤسسا وي اللذين افتتحا الحدث مع الأمير هاري.

وكان الأمير هاري قد تحدث من قبل في يوم وي عام 2014 وفي يوم وي في تورونتو عام 2017.


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