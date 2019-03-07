إغلاق أحد أديرة سويسرا لعدم وجود نزلاء

قرر القائمون على دير سان شولاستيكا ببلدة توباخ السويسرية اليوم الخميس، إغلاق أبوابه بسبب مشكلات مع النشء وقلة المترهبين به بعد مرور 402 عاما على افتتاحه.

وقالت أبرشية سان غاليا، المسؤولة عن الدير الواقع على بحيرة "بودنسي" الشهيرة، إن ست راهبات مسنات بقين في الدير لكنهن لا يستطعن مواصلة القيام على شؤونه.

وأضافت الأبرشية أن المقتنيات الثقافية القيمة بالدير تم نقلها من قبل إلى أماكن أخرى.

وسيتم نقل هؤلاء الراهبات إلى دير ماريا الذي تتوفر فيه خدمات طيبة، في بلدة نوتكرسيج التي تبعد حوالي 12 كيلومترا جنوب الدير الذي تم إغلاقه .

وذكرت الأبرشية المسؤولة أن الدير الجديد تتوفر يحتوى على مركز رعاية تشرف عليها راهبتان.

وقال مستشار الأبرشية كلاوديوس لوترباخر: "سبب إغلاق الدير هو مخاوف النشء"، مضيفا أنه في عام 1989 قبلت إحدى الراهبات بالدير، وتبلغ حاليا 75 عاما، بينما متوسط العمر في الدير الجديد أصغر بكثير، ويعيش فيه أيضا ست راهبات.

ووفقا لبيانات لوترباخر، فإنه لم يتقرر بعد ماذا سيحدث للدير الذي سيهجر اليوم، حيث قال إن هذا ليس من اختصاصات الأبرشية وإنما يقرر ذلك لجنة خاصة.

يرجع إنشاء الدير إلى العام 1617 ، لكنه نقل عام 1905 إلى مبنى جديد في توباخ،و أدرج مؤخرا ضمن الآثار المحمية.