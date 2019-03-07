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الاستخبارات الكورية الجنوبية ترصد أنشطة في مركز لأبحاث الصواريخ الباليستية بالجارة الشمالية

سول - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 7 مارس 2019 - 3:54 ص | آخر تحديث : الخميس 7 مارس 2019 - 3:54 ص

رصد جهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي "أنشطة خاصة" في مركز لأبحاث الصواريخ في كوريا الشمالية، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

ونقلت الوكالة عن وسائل إعلام كورية جنوبية أن سو هون مدير الاستخبارات الكورية الجنوبية قال إنه تم اكتشاف مركبات تنقل إمدادات إلى مركز سانومدونج للصواريخ، وهو منشأة لإنتاج وتجميع الصواريخ الباليسية العابرة للقارات التي يمكنها الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة.

ولم يتضح ما إذا كان ذلك النشاط قد تم قبل قمة هانوي بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أواخر الشهر الماضي أم بعدها.


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