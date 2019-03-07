النرويج تعلن تسجيل أقل معدل للمواليد في تاريخها



أعلنت وكالة الإحصاء في النرويج، اليوم الخميس، تسجيل أقل معدل للمواليد في البلاد منذ بدء عمليات الإحصاء في القرن التاسع عشر.



وأوضحت الوكالة - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية - أن موجة الانخفاض مستمرة منذ عام 2009، موضحة أن عام 2018 شهد ولادة 55 ألفا و120 طفلا مقابل ولادة 56 ألفا 633 طفلا في عام 2017، وأن نسب الخصوبة العامة انخفضت العام الماضي إلى 5ر1 طفل لكل امرأة بعدما كانت 5ر2 طفل في عام 1970.



من جانبه، وصف وزير الأسرة والطفل كيجل أنجولف روبستد الانخفاض بأنه مشكلة تواجه البلاد، موضحا أنه طالب المعهد النرويجي للصحة العامة بالوقوف على أسباب الانخفاض، حيث يبلغ عدد السكان في النرويج 3ر5 مليون نسمة.