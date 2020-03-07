مرتضى: أتمنى الفوز على الأهلي برباعية في نهائي دوري الأبطال

تمنى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تأهل النادي الأهلي على حساب نظيره صن داونز إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى انه يريد من فريقه تحقيق الفوز على الأحمر في نهائي البطولة.

وقال مرتضى، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة ناديه: "أتمنى الأهلي يفوز على صن داونز في مباراة اليوم".

وأضاف: "إذا واجهنا الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، أتمنى الفوز عليهم بثلاثة أو أربعة أهداف".

وتابع: "جمهور الزمالك الذي حضر الشوط الأول في مصر كان له مفعول السحر، بعد التأخر بهدف أمام الترجي قاموا بتشجيع الفريق وبعد ذلك أحرزنا ثلاث أهداف".

واستطرد: "فرجاني ساسي أدى مباراة محترمة جدًا رغم أنه كان يلعب ضد ناديه السابق، ولاعبو الزمالك لعبوا في أجواء حافلة بالخطورة وتفجيرات إرهابية، البعثة تم تأمينها على أفضل حال في تونس تواصل معنا مجلس الوزارء ووزير الشباب والرياضة ووزير الداخلية، نوجه لهم الشكر على تأمين بعثة الزمالك داخليًا وخارجيًا".

وأردف: "اللاعبون سيأتون في الساعة السابعة مساءً اليوم، وسنكون في استقبالهم في المطار، الشهر الماضي كان سيء جدًا علينا بالنسبة للأمور المادية، بسبب الحجز على أموالنا المرسلة من الاتحاد الإفريقي وصلت، وتم حل الازمة المادية".

وأوضح: "محمد أبو جبل أتى بـ14 مليون جنيها، فرج عامر (رئيس سموحة) طلب الاموال تكون دفعة واحدة قبل ضم اللاعب، ونحن نعلم قيمة الحارس، حراس الزمالك الـ4 واحد لا يوجد اختلاف بين أساسي واحتياطي".

وأشار: "حارس مرمى أخر تسبب في خسارة الدوري بالموسم الماضي، والسويسري جروس الذي طرد من اهلي جدة، لأنهم اكتشفوا حقيقته مثلما أنا اكتشفته كان يلعب بـ14 لاعبًا فقط وقضى عليهم".

وواصل: "دفعنا جزء كبير من المستحقات المادية للاعبي الزمالك قبل سفرهم لتونس، وسنصرف مكافآت كبيرة ومحترمة ستليق بهم".

واختتم: "في الكونفدرالية قالوا الزمالك حصالة المجموعة وحققنا اللقب، وهذه البطولة قالوا يا بخت الترجي سيواجه الزمالك وتأهلنا على حسابهم".

وعن تطبيق تقنية الفار في الدوري المصري، علق قائلًا: "بعدها لن يكون هناك ظلم تحكيمي".