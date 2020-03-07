الرجاء يتجاوز مازيمبي ويتأهل لمواجهة الزمالك

خطف الرجاء المغربي بطاقة التأهل للدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا، من مضيفه مازيمبي الكونغولي، رغم الخسارة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، على ملعب مازيمبي.

دخل مازيمبي اللقاء ضاغطًا منذ الدقائق الأولى لشوط المباراة الأول، لتعويض نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت لصالح الرجاء بهدفين نظيفين، لكن محاولات الفريق الكونغولي باءت بالفشل، في ظل الصلابة الدفاعية للفريق الضيف، لينتهي الشوط الأول من اللقاء بالتعادل السلبي.

كثف مازيمبي هجومه في شوط المباراة الثاني، لمحاولة خطف هدف مبكر، يبقي على آمال الفريق في التأهل، ومن إحدى الهجمات نجح إسحاق تشيبانجو في تسجيل الهدف الأول، في الدقيقة 49 من اللقاء.

واصل مازيمبي هجومه، ليحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 68، بعد انطلاقة من جاكسون موليكا داخل منطقة الجزاء، ليتعرض لعرقلة داخل منطقة الجزاء من قبل أنس زنيتي، حارس مرمى الرجاء، الذي نجح في تصحيح خطأه والتصدي لركلة الجزاء بجدارة.

استمرت محاولات مازيمبي في إدراك الهدف الثاني، ليعادل نتيجة مباراة الذهاب، لكن هجوم الفريق الكونغولي قوبل بصلابة دفاعية، وتألق غير عادي من أنس زنيتي، الذي نجح في التصدي لأكثر من فرصة لهدف مؤكد، لينتهي اللقاء بفوز مازيمبي بهدف نظيف.

وعلى الرغم من الفوز بهدف نظيف، فشل مازيمبي للصعود لنصف النهائي، حيث حسم الرجاء بطاقة الصعود لصالحه بمجموع اللقائين 2-1، ليضرب موعدًا في مباراة نصف النهائي مع الزمالك.